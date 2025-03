Tanar din Alesd, depistat de politisti conducand sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat

Depistat de politisti in trafic, in timp ce conducea sub influenta alcoolului si avand retras permisul de conducere.La data de 16 martie a.c., la ora 01.14, pe Bulevardul Stefan cel Mare din municipiul Oradea, judetul Bihor, politistii Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene au depistat in trafic un tanar, de 19 ani, din localitatea Alesd, judetul Bihor, in timp ce conducea un autoturism, avand retras permisul de conducere. ... citește toată știrea