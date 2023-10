Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Bistra, a fost depistat in trafic de politistii din Campeni, vineri seara, in timp ce se afla la volanul unui autoturism sub influenta drogurilor.La data de 6 octombrie 2023, in jurul orei 23.30, politistii Serviciului Rutier, in timp ce actionau impreuna cu politistii rutieri din Campeni, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Horea din Campeni, de un tanar de 26 de ani, din comuna Bistra.In urma ... citeste toata stirea