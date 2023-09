Un tanar in varsta de 25 de ani din comuna Metes, a fost depistat in trafic de politistii din Alba Iulia, miercuri dimineata, in timp ce se afla la volanul unui autoturism sub influenta drogurilor.La data de 27 septembrie 2023, in jurul orei 03.40, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Metes, judetul Alba.In urma testarii conducatorului ... citeste toata stirea