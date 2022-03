Tanar din Radesti, cercetat de catre politisti, dupa ce a fost prins in portbagaj cu profile de fier

Un barbat din comuna Radesti, este cercetat de catre politisti, pentru infractiunea de furt.In urma unui control in trafic, politistii au depistat in portbagajul masinii pe care o conducea, profile de fier, furate de pe santierul Autostrazii A10.La data de 3 martie 2022, in jurul orei 16.30, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Aiud, in timp ce actionau pe strada Cuza Voda din municipiu, au oprit un autoturism, condus de un ... citeste toata stirea