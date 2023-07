Un tanar din comuna Salistea, a fost depistat de politistii din localitate, la un control in trafic, in timp ce conducea o motocicleta fara permis de conducere.Acesta se va alege cu dosar penal.Potrivit IPJ Alba, la data de 27 iulie 2023, ora 0930, lucratorii Postului de Politie Salistea, in timp ce desfasurau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe ... citeste toata stirea