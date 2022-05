Tanar din Sasciori, REEsINUT de politisti dupa ce a fost prins fara permis la volan. Ce a facut

Un tanar din Sasciori a fost retinut de politie, duminica, dupa ce a fost oprit in trafic. Acesta a mai fost depistat la volan, tot fara permis, acum o luna.Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 13.40, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes au depistat un tanar de 27 de ani, din comuna Sasciori, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN67 C, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ... citeste toata stirea