O urmarire in trafic a avut loc, duminica dupa-amiaza, in municipiul Sebes.Soferul, un tanar in varsta de 26 de ani din Petresti, a fost depistat conducand fara permis de conducere, tanarul nefiind la prima abatere.La data de 25 iunie 2023, in jurul orei 16,30, politistii rutieri din Sebes, in timp ce actionau pe strada Valea Sebesului din Petresti, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism.Conducatorul auto a ignorat semnalul politistilor, continuandu-si drumul, imprejurare ... citeste toata stirea