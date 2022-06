Politistii din Blaj, au retinut joi, un barbat in varsta de 26 ani, din comuna Valea Lunga, posesorul unui mandat de arestare, pentru infractiunea de conducere sub influenta alcoolului.La data de 9 iunie 2022, in jurul orei 20,20, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au pus in executare un mandat de executare a ... citeste toata stirea