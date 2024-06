Tanar problema din Sibot, arestat preventiv dupa ce a incercat sa talhareasca mai multe persoane pe marginea raului Ampoi

Un tanar de 19 ani din Sibot a fost arestat preventiv fiind cautat de oamenii legii pentru o fapta de talharie. Acesta este un cunoscut al politistilor fiind cercetat si in trecut pentru mai multe fapte.Tanarul a fost depistat in Hunedoara, dupa ce politistii din Alba Iulia i-au deschis un dosar penal pentru tentativa de talharie calificata.Din cate se pare in timp ce se afla pe malul raului Ampoi, acesta le-ar fi cerut banii unor persoane si i-ar fi amenintat.De asemenea, in urma cu o ... citește toată știrea