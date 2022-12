Tanara de 20 de ani din Blaj, prinsa la volan, fara permis. Este cercetata de politisti

O tanara in varsta de 20 de ani din Blaj este cercetata de politisti dupa ce a fost prinsa in timp ce conducea un autoturism, fara sa detina permis de conducere.Potrivit IPJ Alba, la data de 23 decembrie 2022, politistii rutieri din Blaj au depistat o tanara de 20 de ani, din municipiu, care a condus un autoturism, pe strada Salciilor din Blaj, fara sa detina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Fata de tanara, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea