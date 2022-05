Tanara de pe lista celor mai cautati infractori din Romania. Trebuie sa se mai ascunda putin ca sa scape de inchisoare FOTO

O tanara din Alba Iulia se afla pe lista celor mai cautate persoane din Romania, publicata pe site-ul de Politiei Romane. Pe numele tinerei de 34 de ani exista un mandat de executare a unei pedepse de 10 ani de inchisoare. Anamaria Radu Stoica a fost condamnata in 2012 de magistratii Tribunalului Alba, pentru aderare la un grup infractional nestructurat, trafic de persoane si proxenetism. Avea la momentul respectiv doar 24 de ani. Femeia este data in urmarire generala de 10 ani, atat in tara, ... citeste toata stirea