Tanara din Alba Iulia victima a violentei in familie - Ordin de protectie emis

La data de 28 septembrie 2024, politistii din Alba Iulia au fost sesizati de o femeie de 20 de ani care a declarat ca a fost victima unei agresiuni. Conform investigatiilor preliminare, incidentul a avut loc in seara zilei de 27 septembrie, in locuinta comuna a tinerei si a concubinului sau, un barbat de 35 de ani din Teius.Se pare ca agresiunea a survenit in urma unei dispute. Politia a intervenit rapid si, dupa ... citește toată știrea