Tanara din Jidvei, retinuta de politisti. A folosit cardul bancar al unei persoane, pentru cumparaturi online

O tanara, in varsta de 23 de ani, din comuna Jidvei, a fost retinuta miercuri, de catre politisti, pentru infractiunea de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.Tanara este acuzata ca a folosit ilegal cardul bancar al unei persoane, pentru a efectua cumparaturi online.Politisti au efectuat si o perchezitie domiciliara, la apartamentul tinerei.O tanara a fost retinuta de politisti pentru efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. Aceasta ar fi folosit datele cardului ... citeste toata stirea