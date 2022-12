Tanara jucatoare de tenis Miriam Bulgaru din Alba Iulia, an extraordinar. A ajuns in TOP 250 WTA, urcand 200 de locuri in 6 luni

Sportiva Miriam Bulgaru a avut un an de exceptie. A ajuns in TOP 250 WTA si a obtinut cel mai important titlu al carieriei, de pana acum.In prezent, Miriam a ajuns pe locul 247 la nivel mondial, ceea ce o plaseaza in elita tenisului, in acest moment.Jucatoarea romanca de tenis, din Alba Iulia, a obtinut, in septembrie, cel mai important titlu al carierei, la turneul ITF de la Otocec (Slovenia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe argentinianca Paula ... citeste toata stirea