Targa cu roata pentru transportarea victimelor in teren accidentat, achizitionata de Salvamont Alba

Serviciul Public Judetean Salvamont Alba a achizitionat un echipament profesional cu ajutorul caruia salvamontistii vor putea face fata interventiilor, dar si situatiilor medicale deosebite.Este vorba despre o targa cu roata, de vara, care va fi folosita pentru transportarea victimelor in teren accidentat.Salvamont Alba, in intentia de a demara procedura de acreditare a capacitatii de interventie si totodata de a eficientiza si de a actiona cat mai operativ in interventiile care presupun ... citeste toata stirea