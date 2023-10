Consiliile judetene, primariile si celelalte institutii publice dar si organele de specialitate ale administratiei publice centrale vor fi obligate, in curand, sa publice, din oficiu, pe site-urile proprii, taxele practicate pentru serviciile publice prestate cetatenilor.Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat miercuri, 11 octombrie, de catre Camera Deputatilor. Pentru a se aplica, trebuie promulgat de catre presedintele Klaus Iohannis si mai apoi publicat in Monitorul Oficial. ... citeste toata stirea