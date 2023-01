Taxele si impozitele locale nu vor fi majorate la Aiud

Taxele si impozitele locale pentru anul 2023, nu vor fi majorate la Aiud. Decizia a fost luata de catre administratia locala din urbea aiudeana, iar anuntul a fost facut de catre reprezentantii administratiei locale pe pagina de socialziare.Cei care achita impozitele si taxele locale pana in data de 31.03.2023 beneficiaza de o bonificatie de 10%."Stim ca anul trecut a fost un an dificil pentru toti, cu cresteri de preturi la utilitati, combustibil sau alimente. Din acest motiv am luat decizia ... citeste toata stirea