Teatrul de Papusi "Prichindel" participa la Bienala de Scenografie din cadrul Festivalului National de Teatru

Teatrul de Papusi "Prichindel" este mai mult decat onorat de invitatia facuta de OISTAT (Organizatia Internationala a Scenografilor, Tehnicienilor si Arhitectilor de Teatru) de a participa, in cadrul editiei 34 a FNT (Festivalul National de Teatru), la Bienala de Scenografie.Astfel, in perioada 18 - 27 octombrie vom fi prezenti cu o expozitie de decoruri si papusi din spectacolul "Hansel & Gretel - O poveste urbana", regia Ana Craciun-Lambru, care poate fi vizitata pe intreaga perioada in ... citește toată știrea