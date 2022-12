Terapii noi la Spitalul Clinic din Sibiu pentru depresie, anxietate, ADHD si autism, cu ajutorul tehnologiei "neurofeedback"

Un psiholog clinic roman care s-a format in Germania, Gabriela Marcu, a anuntat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca foloseste o tehnologie noua intr-un spital de psihiatrie din Sibiu, numita neurofeedback, care ajuta la tratarea unor afectiuni precum depresia, anxietatea, ADHD, autismul, dar poate ajuta si oamenii sanatosi sa gestioneze mai bine situatiile stresante din viata lor."In primul rand este vorba despre o tehnologie noua pentru Romania, ea are o vechime de peste 50 de ani ... citeste toata stirea