Tezaur cu peste 700 monede romane, descoperit pe un camp din Alba, de un cautator de comori

Un tezaur vechi de peste 2000 de ani, constand in peste 700 de monede romane, a fost descoperit de un cautator de comori din judetul Alba, pe un teren agricol din orasul Ocna Mures, in urma unei scanari cu un detector de metale."O plimbare cu intentia de a "arde calorii" dupa sarmalele de Craciun am iesit cu Grecu Vlad la o plimbare scurta. Nimic nu prevestea furtuna ce urma sa apara. Cum suntem obsedati sa detectam mai ales prin araturi azi ne-am facut "tocuri imense" din noroi la cizme asa ... citeste toata stirea