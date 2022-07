Tichete de vacanta 2022. Lista completa cu hotelurile si agentiile de turism care accepta vouchere in acest an

Este perioada concediilor iar romanii care au la dispozitie vouchere de vacanta au inceput sa caute locuri in tara in care sa-si poata folosi tichetele primite de la stat.Cu voucherele de vacanta se pot achita sejururi in tara atat la mare cat si la munte dar pot fi cumparate si city break-uri in orasele si municipiile din Romania la hoteluri si pensiuni turistice. Din acest an cu tichetele de vacanta pot fi platite si taberele scolare ale copiilor.De asemenea pot fi achitate servicii ... citeste toata stirea