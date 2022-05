Tigari de contrabanda de peste 1 milion de lei, in loc de cartofi, intr-un camion oprit in trafic

Politisti din Alba au indisponibilizat in vedere confiscarii tigari de contrabanda in valoare de peste 1 milion de lei. Potrivit IPJ Alba, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii Serviciului Rutier, au desfasurat la sfarsitul saptamanii trecute o actiune pentru verificarea legalitatii transportului de marfuri. In cadrul actiunii, a fost oprit pentru control pe Drumul National 1, in dreptul ... citeste toata stirea