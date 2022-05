Titularizare 2022: Inscrierile se incheie marti, 17 mai. Lista actualizata a posturilor din Alba si calendarul examenelor

Inscrierile pentru concursul de Titularizare 2022 se incheie in 17 mai. Spre deosebire de anul trecut, in acest an, sunt scoase la concurs si sunt posturi didactice pentru specializarea "educator-puericultor" si la inscriere au fost reintroduse adeverinta de integritate comportamentala si cazierul.Proba scrisa va fi organizata in 13 iulie.Vezi LISTA posturi pentru Titularizare 2022 in Alba, actualizata de ISJ in 6 mai.Vezi LISTA posturi pentru Titularizare 2022 in Alba, actualizata de ISJ ... citeste toata stirea