TITULARIZARE 2022: numar redus de posturi titularizabile la disciplinele cu probe scrise de Bacalaureat sau Evaluare Nationala

Ministerul Educatiei a comunicat marti ca la Titularizare 2022 sunt peste 5000 de posturi pentru angajare pe perioada nedeterminata, la nivel national. Insa sub 10% reprezinta posturile titularizabile la disciplinele la care se sustin probe scrise la Evaluare Nationala si Bacalaureat.La nivel national sunt disponibile 5.163 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata: 3.848 in mediul urban si 1.315 in mediul rural, potrivit ministerului.Vezi si ... citeste toata stirea