Zaharul, transportul aerian si cartofii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ultimul an, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In luna iulie a acestui an, pretul zaharului a fost cu 51,86% mai mare comparativ cu iulie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 36,71%, in timp ce ouale s-au scumpit cu 27,98%, margarina cu 25,80%, iar branza de vaci cu 25,07%.Uleiul este singurul produs alimentar care a inregistrat o ieftinire in ritm anual, cu 13,84%. ... citeste toata stirea