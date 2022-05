Tot judetul Alba sub COD PORTOCALIU: Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii puternice. Ce sa faci in caz de furtuna

Incepand de astazi, 29 mai 2022, ora 14:00 pana maine, 30 mai 2022, ora 03:00, intreg judetul Alba se afla sub avertizarea de COD PORTOCALIU, care vizeaza instabilitate atmosferica temporar-accentuata si ploi abundente.Se va semnala instabilitatea atmosferica accentuata, iar in intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 50...90 l/mp.Mai ales dupa-amiaza si seara, cu precadere in jumatatea sudica a Olteniei si in sud-vestul si centrul ... citeste toata stirea