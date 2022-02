Traditia udatului fetelor de Dragobete in Ardeal: "Eu sunt micul gradinar/Cu sticluta-n buzunar"

De Dragobete, in Transilvania, se pastreaza si obiceiul udatului fetelor. Mai cunoscut pentru a doua zi de Paste, obiceiul se practica in anumite comunitati si in 24 februarie. Traditia "udatului" spune ca fetele trebuie stropite, pentru a le merge bine si a fi frumoase tot anul. In semn de recompensa pentru feciorii "udatori", fetele trebuie sa ii cinsteasca cu bautura si daruri, iar celor mai mici li se ofera oua rosii si banuti. "Eu sunt micul gradinar/ Cu sticluta-n buzunar/ Si-am venit la ... citeste toata stirea