Trafic rutier semaforizat in zona podului peste raul Mures, la Alba Iulia, timp de doua zile. Anuntul Primariei

Reprezentatii Primariei Alba Iulia au anuntat o modificare temporara a circulatiei rutiere. Este vorba despre o modificare ce va avea loc si va afecta traficul rutier din zona podului de peste Raul Mures.Traficul rutier va fi afectat de modificari timp de doua zile, de dimineata si pana seara.Potrivit primariei Alba Iulia, in perioada 28.02-29.02.2024, in intervalul orar 08.30- 18.00, la intrarea in Municipiu dinspre Sibiu, in zona podului peste raul Mures, circulatia se va realiza in ... citește toată știrea