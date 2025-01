Tragedie in Cetatea de Balta : Un barbat a murit strivit sub un tractor rasturnat

In aceasta seara, Statia de Pompieri Blaj a intervenit de urgenta in localitatea Cetatea de Balta, unde un incident tragic a fost raportat. Un tractor s-a rasturnat, surprinzand o persoana sub greutatea acestuia.La locul evenimentului, fortele de interventie au fost mobilizate rapid, fiind alocate o autospeciala de stingere cu apa si spuma (ASAS) si un echipaj de prim ajutor (EPA). Cu toate acestea, pana la sosirea echipajelor, persoana fusese deja extrasa de catre cetateni. ... citește toată știrea