Doi barbati au fost gasiti morti in comuna Sacuieu din judetul Cluj. Nu departe de ei au fost decoperite cadavrele a 8 vaci. Cei doi ar fi fost ingrijitori ai animalelor. Politistii din Cluj iau in calcul ipoteza unui traznet care i-ar fi lovit miercuri seara. Judetul Cluj a fost sub cod portocaliu de furtuna.Primarul comunei Sacuieu, Gheorghe Cuc, a declarat, joi, pentru Cluj24 ca totul s-a intamplat in zona Vladeasa, in pasunea numita Varfurasu."In prima faza au fost gasite animalele si ... citeste toata stirea