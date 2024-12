Tragedie la Politia Abrud : un politist a fost gasit cu plaga impuscata si a murit

La data de 1 decembrie 2024, in jurul orei 09:10, un politist in varsta de 50 de ani, din Abrud, a fost gasit cu o plaga impuscata in zona capului, in biroul sau de la sediul Politiei Orasului Abrud.Echipajele medicale sosite la fata locului au efectuat manevre de resuscitare, insa, din nefericire, politistul nu a raspuns acestora, fiind declarat decesul sau.Cercetarile in acest caz sunt continuate sub coordonarea procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe langa ... citește toată știrea