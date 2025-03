Tragedie pe DN 7, langa Orastie: Un pieton de 53 de ani a fost lovit mortal de un tir in timp ce mergea pe marginea drumului

Un accident rutier grav a avut loc in seara zilei de 5 martie, in jurul orei 22:30, pe DN 7, in directia Orastie - Sebes. Un barbat de 53 de ani, din Geoagiu, care se deplasa pe marginea drumului, a fost surprins si accidentat de un autotren condus de un sofer de 36 de ani, din judetul Sibiu.Sursa foto : ArhivaIn urma impactului, ... citește toată știrea