Trageri in Poligonul de la Micesti. Jandarmii se antreneaza. Atentionari pentru locuitorii din zona

Primaria Alba Iulia anunta o noua sesiune de trageri pe Poligonul din Micesti, in cursul zilei de joi.Astfel, Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Avram Iancu" Alba informeaza ca, joi, intre orele 08.30-16.00, efective din cadrul Inspectoratului vor executa sedinte de tragere in poligonul de tragere de garnizoana MApN Micesti - Alba Iulia.Accesul populatiei, pe durata tragerilor, este interzis, atat pe caile de acces din zona interioara, cat si in zona adiacenta poligonului.sursa foto: ... citeste toata stirea