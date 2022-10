Transport cu autobuze electrice pe ruta Alba Iulia - Ciugud. Cat este noua investitie prin PNRR

Primariile din Alba Iulia si din Ciugud intentioneaza sa asigure transport public de persoane 100% cu autobuze electrice.Administratia din Alba Iulia depune un proiect prin care sa cumpere 33 de astfel de vehicule, prin PNRR, in parteneriat cu comuna Ciugud.In documentatia proiectului prezentat consilierilor locali din Alba Iulia, in sedinta de joi, se mentioneaza ca proiectul ce va fi depus completeaza altele aflate in impementare sau depuse spre finantare si se refera la 28 de autobuze ... citeste toata stirea