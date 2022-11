Transport umanitar a Crucii Rosii Filiala Alba, in sprijinul populatiei din Ucraina, afectata de razboi

Crucea Rosie Romana Filiala Alba a asigurat desfasurarea unui nou transport umanitar catre Ucraina, cu bunuri pentru populatia afectata de razboi.De aceasta data, organizatia noastra s-a implicat direct in organizarea transportului, o echipa a Filialei Alba insotind cele doua tiruri cu ajutoare de prima necesitate, pana in Kiev, in inima Ucrainei.Astfel, peste 26 de tone de produse, in valoare totala de peste 1.500.000 lei, au fost donate pentru populatia din Ucraina, dupa cum urmeaza: ... citeste toata stirea