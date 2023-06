Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania - UNTRR solicita interventia Ministrului Transporturilor si Infrastructurii Sorin Grindeanu impotriva Austriei in cadrul Consiliului Ministrilor de Transport UE din 01 iunie 2023 pentru a determina Comisia Europeana sa declanseze procedura de infringement privind restrictionarea liberei circulatii a camioanelor in Tirol.Restrictiile de circulatie pentru camioane impuse in Tirol afecteaza activitatea transportatorilor rutieri romani care ... citeste toata stirea