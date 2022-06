Traseu turistic spectaculos in Trascau: minele medievale de fier de la Rimetea, satul unic in Romania FOTO

Satul Rimetea din judetul Alba se remarca nu doar prin cadrul pitoresc in care se afla, Piatra Secuiului dandu-i un farmec aparte, ci si prin istoria sa veche. Localitatea este mentionata prima data inca din anul 1257 cu numele de Toroczcko (Trascau), dar au existat in zona vestigii inca de pe vremea imperiului roman. Cetatea de piatra de pe Piatra Secuiului a fost singura din Transilvania ce a tinut piept hoardelor tatare. In anul 1493 localitatea a primit rangul de targ, iar in 1666 datorita ... citeste toata stirea