Un accident rutier grav, a avut loc marti, in judetul Gorj, in urma caruia trei mineri si-au pierdut viata.Cei trei erau angajati ai carierei Jilt Sud, apartinand Complexului Energetic Oltenia, iar tancheta care ii transporta la schimbul 2, s-a rasturnat dupa ce ar fi ramas fara frane, iar minerii aflati in ea, au fost prinsi sub autovehicul.In accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 8 ranite si 3 decedate, ... citeste toata stirea