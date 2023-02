Trei morti si mai multi raniti, dupa ce un autocar plin cu romani, s-a rasturnat pe o autostrada din Slovenia

Un autocar in care se aflau 32 de cetateni romani care se indreptau spre Italia, s-a rasturnat vineri dimineata, pe o autostrada din Slovenia.In urma accidentului trei persoane aflate in autocar si-au pierdut viata, iar 4 dintre ei au transportati la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 5 dimineata, pe autostrada Pomurje, intre Gancany si Murska Sobota, in directia Murska Sobota.Deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs accidentul, Ministerul de Externe a trimis o ... citeste toata stirea