Un accident rutier a avut loc, sambata in jurul amiezii, pe Valea Oltului, in zona localitatii Caineni.In accidentul rutier, au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune, una dintre masini fiind inmatriculata in Alba.La locul accidentului, au intervenit pompierii de la ISU Valcea cu o autospeciala cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD de la Statia de Pompieri Brezoi, doua ambulante SAJ Valcea si o ambulanta SAJ Sibiu.In urma impactului, trei persoane au fost ranite ... citeste toata stirea