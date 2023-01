Trei soferi prinsi la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Doi din judetul Alba, iar altul din Cluj Napoca

Trei soferi, unul din Sasciori iar ceilalti doi din Jidvei si Cluj Napoca, au fost depistati duminica, de catre politisti rutieri la un control in trafic, afland - se sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 22 ianuarie 2023, in jurul orei 08,30, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe DN 67 C, pe raza localitatii Sasciori, au depistat un barbat de 51 de ani, din comuna Sasciori, care conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii ... citeste toata stirea