Trei tineri au spart un magazin si au furat alcool, alimente si tigari. Doi au ajuns in arestul politiei

Doi tineri din judetul Hunedoara au fost retinuti de politistii din Zlatna, pentru furt. Cei doi au jefuit un magazin din comuna Almasu Mare, de unde au furat bunuri in valoare de 4.500 de lei. Porivit IPJ Alba, sambata, 15 ianuarie 2022, politistii din Zlatna au identificat si retinut doi tineri de 16 si 19 ani, din Orastie, judetul Hunedoara, care sunt cercetati pentru furt calificat. In sarcina acestora s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 14 ianuarie 2022, impreuna cu un alt tanar de 21 ... citeste toata stirea