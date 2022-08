Trei tineri care au furat catalizatoare si scule, au fost retinuti de politisti, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate la Sebes

In urma efectuarii, la data de 16 august a.c., a 11 perchezitii domiciliare, in municipiul Sebes, la persoane banuite de furt si tainuire, politistii din Sebes, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes, au retinut, pentru 24 de ore, 3 tineri, de 21, 28 si 38 de ani, toti din municipiul Sebes.Din cercetari a reiesit ca, in perioada iunie - iulie 2022, acestia ar fi savarsit mai multe furturi, in municipiul Sebes si ar fi sustras, in principal, catalizatoare, cabluri de cupru, ... citeste toata stirea