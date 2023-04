Doi tineri din Valea Lunga au fost retinuti sub acuzatia de furt calificat, dupa ce ar fi sustras in repetate randuri scule electrice si galeti cu vopsea dintr-o locuinta, iar un al treilea este cautat in continuare.Potrivit IPJ Alba, la data de 19 aprilie 2023, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au identificat 3 tineri, unul de 31 de ani si doi de 25 de ani, toti din comuna Valea Lunga, ca persoane banuite de savarsirea unor furturi care au fost sesizate politiei la data de 6 aprilie ... citeste toata stirea