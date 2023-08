Trei tineri au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 1, la iesirea din localitatea Santimbru. Acestia au fost ucisi de un autoturism care a intrat in plin in ei, in timp ce tinerii mergeau pe partea carosabila.Autoturismul era condus de un tanar de 19 ani, aflat sub influenta alcoolului.Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 27 august 2023, in jurul orei 3.30, un tanar de 19 ani, din localitatea Oiejdea, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la iesirea din ... citeste toata stirea