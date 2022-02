Trupele ruse incearca sa cucereasca centrala de la Cernobil. Lupte purtate in zona cu trupele ucrainene

Rusia a lansat joi dimineata o ampla operatiune de atac in Ucraina, dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca vrea "demilitarizarea" si "denazificarea" Ucrainei. Ziua a inceput cu numeroase bombardamente si atacuri cu rachete in Kiev, Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru, Kramatorsk, dar si in multe puncte strategice si baze militare. Atacurile au continuat si la sol, precum si in aer, cu lupte intre elicoptere si avioane de vanatoare.Trupele rusesti si cele ucrainene, sunt angrenate in lupte grele, in ... citeste toata stirea