Tulnicul, instrumentul muzical stravechi al motilor. Cum era codul de comunicare folosit de oameni FOTO VIDEO

In urma cu mai bine de o suta de ani, nu exista casa din Tara Motilor sa nu aiba un tulnic. Instrumentul muzical era, pe vremuri, singura cale de comunicare la distanta intre oameni - dupa sunet se stia daca e rost de petrecere sau de jale. Tulnicul este instrumentul muzical simbol al motilor, locuitorii de pe cursul superior al Ariesului, in Muntii Apuseni. Izolati si rasfirati in creierii muntilor, oamenii foloseau in vremurile stravechi tulnicul, atat ca intrument muzical, cat si pentru a ... citeste toata stirea