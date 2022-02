Tupeu de criminal: cere sa fie eliberat dupa doar cinci ani de inchisoare. De ce i-au respins judecatorii cererea

Un barbat din Alba condamnat in 2017 la 10 ani de inchisoare dupa ce si-a ucis sotia in bataie vrea sa fie liberat conditionat din penitenciar, insa judecatorii i-au respins solicitarea. Aurel Ruginosu se afla in Peniteniciarul Deva si a depus cerere de liberare dupa ce a executat fractia necesara pentru a putea parasi conditionat inchisoarea. Barbatul se afla dupa gratii din octombrie 2016. Judecatoria Deva i-a respins cererea pe 12 ianuarie 2022. "Executarea pedepsei privative de libertate la ... citeste toata stirea