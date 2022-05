Uber functioneaza in Alba Iulia, de joi dupa-amiaza. Curse gratuite pentru atragerea clientilor noi

Locuitorii din Alba Iulia pot comanda, de joi, un Uber. Aplicatia este disponibila, iar orasul devine cel de-al 17-lea din Romania in care aceasta functioneaza.Reprezentantii Uber au transmis Alba24 ca utilizatorii noi din Alba Iulia beneficiaza de 4 curse gratuite, in valoare de pana la 11 lei/cursa, prin utilizarea codului HELLOALBA, utilizabile pana pe 8 mai.Reprezentantii Uber spun ca aplicatia este disponibila incepand cu joi dupa-amiaza. In oras functioneaza deja de 7 luni si Bolt. ... citeste toata stirea