Ultimul veteran de razboi din Noslac, Victor Cocis, a trecut in eternitate chiar de ziua lui, la 100 de ani

Veteranul de razboi, maiorul (rtg.) Victor Cocis, din satul Copand, comuna Noslac, a decedat la venerabila varsta de 100 de ani. O delegatie, formata din cadre militare active si in retragere, alaturi de oficialitati locale si familie, era pregatita sa il aniverseze la locuinta sa, insa acesta a trecut in nefiinta.Cu disparitia sa se incheie un capitol important istoric al comunitatii locale, Victor Cocis fiind ultimul participant in viata in cel de al Doilea Razboi Mondial din comuna Noslac, ... citeste toata stirea